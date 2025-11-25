Veja onde cada um dos condenados pelo STF ficará preso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes declarou trânsito em julgado da trama golpista nesta terça-feira (25). Ou seja, o STF entendeu que não cabem mais recursos das defesas e abriu caminho para que sejam executadas as penas de prisão.
Os réus condenados fazem parte do chamado "núcleo crucial" ou "núcleo 1" da trama. São eles: Jair Bolsonaro, Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres, Alexandre Ramagem e Almir Garnier.
Onde cada um ficará preso:
- Jair Bolsonaro: Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, Brasília/DF
- Braga Netto: 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro/RJ
- Augusto Heleno: Comando Militar do Planalto, Brasília/DF
- Paulo Sérgio Nogueira: Comando Militar do Planalto, Brasília/DF
- Anderson Torres: 19º Batalhão de Polícia Militar - PMDF, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, Brasília/DF
- Alexandre Ramagem: réu encontra-se foragido e fora do território nacional, determinada a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP);
- Almir Garnier: Estação Rádio da Marinha, Brasília/DF
Relembre
O julgamento da chamada "trama golpista" no Brasil, referente aos eventos que culminaram nos atos de 8 de janeiro de 2023, foi conduzido pelo Supremo. A condenação do núcleo crucial ocorreu no dia 11 de setembro.
A maioria dos réus foi condenada por cinco crimes:
- Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito
- Golpe de Estado
- Organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado