TSE autoriza criação do partido Missão, ligado ao MBL

Missão reuniu mais de 589 mil assinaturas.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou por unanimidade a criação do partido Missão, vinculado ao Movimento Brasil Livre (MBL). Com a decisão, a legenda poderá disputar as eleições de 2026.

O parecer favorável segue entendimento do Ministério Público Eleitoral, que em setembro reconheceu que o grupo cumpriu os requisitos legais, como a coleta de assinaturas e a apresentação do programa partidário.

Segundo o relator André Mendonça, o Missão reuniu mais de 589 mil assinaturas — acima do mínimo exigido de 547.042. As informações são da Folha de S. Paulo.

Durante a sessão, o advogado do movimento, Arthur Luís Mendonça Rollo, destacou que a iniciativa nasceu de jovens mobilizados por mudanças no país. A sigla usará o número 14 nas urnas e será o 34º partido registrado no Brasil. Renan Santos, coordenador do MBL e presidente da nova legenda, é cotado para concorrer à Presidência da República.