Superior Tribunal Militar é notificado sobre condenações de oficiais na trama golpista; envolvidos podem perder patentes

Análise deve acontecer após o recesso do Judiciário. CNJ / Divulgação

O Superior Tribunal Militar (STM) recebeu nesta quarta-feira (26) os ofícios enviados pelo Superior Tribunal Federal (STF) comunicando as condenações de Jair Bolsonaro e outros quatro réus. Cabe à corte militar decidir se os oficiais devem perder as suas patentes.

De acordo com a assessoria do tribunal, uma análise do caso "muito provavelmente", ocorrerá apenas em 2026, após o recesso do Judiciário.

A Constituição define que militares condenados pela Justiça comum a penas maiores que dois anos devem ser julgados por um tribunal militar para a análise da perda da patente, caso o réu seja considerado indigno ou incompatível com seu posto.

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é capitão reformado do Exército, também foram condenados três generais: os ex-ministros Augusto Heleno, Walter Braga Netto e Paulo Sérgio Nogueira, e um almirante: o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos. Outro militar condenado foi o tenente-coronel Mauro Cid, mas como sua pena foi estipulada em dois anos, ele não terá sua patente avaliada.

Além do STM, Moraes intimou a Procuradoria-Geral do Ministério Público Militar, que é responsável por protocolar uma representação contra os réus. O julgamento não leva em consideração o mérito da condenação, mas a idoneidade e a dignidade do militar.