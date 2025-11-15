STF torna Eduardo Bolsonaro réu por coação em processo da trama golpista

Deputado federal Eduardo Bolsonaro passa a ser réu em processo. WILTON JUNIOR / ESTADAO CONTEUDO

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) tornou réu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por coação em processo da trama golpista. Por unanimidade, os quatro ministros decidiram receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A última a votar foi a ministra Cármen Lúcia. Antes, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Flávio Dino já haviam se manifestado sobre o recebimento da denúncia, formando maioria. Luiz Fux se transferiu para a Segunda Turma e, por isso, não participou do processo.

O julgamento permanece aberto em plenário virtual até 25 de novembro, neste período, os ministros podem mudar seus votos. Caso não haja mudanças, uma ação penal será aberta contra o parlamentar – que será confirmado como réu por coação no curso do processo da trama golpista.

O que diz a denúncia da PGR

A denúncia da PGR aponta que Eduardo tentou incentivar o governo dos Estados Unidos, onde vive desde fevereiro, a aplicar sanções a autoridades brasileiras e tarifas contra o Brasil a fim de tentar evitar a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Caso seja considerado culpado pelo crime de coação no curso do processo, Eduardo Bolsonaro pode ser condenado a pena de um a quatro anos de prisão.

Defesa

Como Eduardo não constituiu advogado, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, ordenou que a Defensoria Pública da União (DPU) fizesse a defesa do parlamentar.

No final de outubro, a DPU pediu a rejeição da denúncia, argumentando que o deputado não é autor das sanções e que suas manifestações são "exercício legítimo da liberdade de expressão e do mandato parlamentar".