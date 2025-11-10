STF tem maioria para tornar réu Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes

Tagliaferro chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Alejandro Zambrana / TSE/Divulgação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) alcançou no domingo (9) a maioria dos votos para tornar réu o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Eduardo Tagliaferro. O julgamento começou na sexta-feira (7), em plenário virtual.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Tagliaferro teria tentado fraudar o processo eleitoral e atrapalhar as investigações sobre atos antidemocráticos. A denúncia aponta quatro crimes:

Sigilo funcional

Coação no curso do processo

Obstrução de investigação envolvendo organização criminosa

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito

Até esta segunda-feira (10), os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino aprovaram o recebimento da denúncia, faltando apenas o voto da ministra Carmen Lúcia.

Tagliaferro está na Itália e foi alvo de um pedido de extradição expedido por Moraes. Nos últimos meses, chegou a participar de lives com apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que iria fazer novas revelações sobre Moraes e até teria elaborado um dossiê para acusar o ministro no Parlamento europeu. Em 1º de outubro foi preso, para aplicação de medidas cautelares, impedindo que ele deixe a região onde está.

Conforme a denúncia apresentada pela Procuradoria, Tagliaferro vazou informações sigilosas e diálogos com servidores do Supremo Tribunal Federal e do TSE a fim de favorecer atos antidemocráticos.

"(Fez isso) para atender a interesses ilícitos de organização criminosa responsável por disseminar notícias fictícias contra a higidez do sistema eletrônico de votação e a atuação do STF e TSE", argumenta a denúncia.

Quem é Eduardo Tagliaferro

Eduardo Tagliaferro é perito digital, formado em Engenharia Civil e Direito pela Universidade Paulista (Unip). Também é mestre em Inteligência Artificial pela Universidade Federal de Viçosa (UFV).