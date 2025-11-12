STF retoma julgamento dos kids pretos, integrantes do núcleo 3 da trama golpista

Primeiro dia contou com a sustentação oral de seis das 10 defesas. Gustavo Moreno / STF

Será retomado a partir das 9h desta quarta-feira (12) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o julgamento dos 10 réus do núcleo 3 da trama golpista, os chamados kids pretos do exército.

A primeira sessão foi realizada na segunda-feira (11), com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes e com manifestações do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e das defesas de seis dos 10 acusados. Os demais devem ser ouvidos nesta quarta.

Gonet defendeu a condenação dos réus e trouxe ao julgamento uma série de mensagens em que acusados do núcleo 3 falam em "matar" adversários, em especial Moraes. Outras provas apresentadas pela acusação incluem o deslocamento de celulares e veículos que teriam sido utilizados pelos réus para monitorar Moraes entre os meses de novembro e dezembro de 2022.

O procurador citou ainda o julgamento do próprio Bolsonaro e de mais sete aliados. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por liderar o complô golpista. Para Gonet, isso "tornou incontroversa a materialidade dos fatos".

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), eles participaram de ações de monitoramento e planejamento de ataques contra autoridades, previstos no plano "Punhal Verde e Amarelo".

Entre os alvos do grupo, estariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O objetivo seria, conforme a denúncia, garantir a manutenção de Jair Bolsonaro no poder.

Os réus respondem por cinco crimes:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Deterioração de patrimônio tombado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima

Os réus

O grupo é composto por nove militares e um agente da Polícia Federal, escalado para trabalhar na posse de Lula em 1º de janeiro de 2023 e acusado de fornecer informações sobre o evento ao grupo golpista. Em parecer, a PGR pediu a condenação de nove dos 10 réus.

Integram o núcleo 3 os seguintes réus:

Bernardo Romão Correa Netto , coronel do Exército

, coronel do Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira , general da reserva

, general da reserva Fabrício Moreira de Bastos , coronel do Exército

, coronel do Exército Hélio Ferreira Lima , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Márcio Nunes de Resende Júnior , coronel do Exército

, coronel do Exército Rafael Martins de Oliveira , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal