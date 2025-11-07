Política

STF tem unanimidade para rejeitar recursos e manter condenação de Bolsonaro e outros seis réus na trama golpista

Político foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Mesmo com votos dos ministros, julgamento encerra oficialmente na próxima sexta-feira (14)

