STF publica ata de julgamento de recursos de Bolsonaro e demais réus da trama golpista

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Sergio Lima / AFP

A ata do julgamento dos recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, rejeitados por unanimidade pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), e de outros seis réus no caso da trama golpista foi publicada nesta segunda-feira (17).

Documento registra de forma oficial os votos dos ministros, proferidos em plenário virtual entre os dias 7 e 14 de novembro. No primeiro dia de julgamento dos chamados embargos de declaração, já foi alcançada a unanimidade contra os pedidos. A decisão deve ser oficializada após a publicação do acórdão.

As defesas ainda podem apresentar novos embargos de declaração, solicitando esclarecimentos da decisão, ou embargos infringentes, para tentar mudar a condenação. As penas só podem ser cumpridas quando não houver mais possibilidade de recurso.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição do Estado de direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio.

Demais réus condenados