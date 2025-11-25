STF ordena começo de cumprimento da pena de Alexandre Ramagem, que é considerado foragido

Ele está atualmente nos Estados Unidos de forma clandestina. EVARISTO SA / AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) ordenou o começo do cumprimento de pena do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), nesta terça-feira (25). Ele está atualmente nos Estados Unidos — de forma clandestina — e é declarado foragido pela Polícia Federal (PF).

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro, Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão.

Pedido de prisão

Deputados federais da bancada do PSOL haviam pedido a decretação da prisão preventiva de Ramagem em 19 de novembro. No entanto, segundo a TV Globo, a prisão preventiva do parlamentar já havia sido decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após pedido sigiloso da PF.

Durante a investigação, Ramagem foi proibido pelo ministro Alexandre de Moraes de sair do país e teve de entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.

Pena pela trama golpista

Detalhamento: 16 anos, um mês e 15 dias de prisão

16 anos, um mês e 15 dias de prisão Multa: R$ 75.900