STF marca julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação no processo da trama golpista

O julgamento da denúncia contra Eduardo Bolsonaro começará em 14 de novembro, no Supremo Tribunal Federal (STF). A Procuradoria-Geral da República acusa o deputado federal de coação em processo judicial com o intuito de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Inicialmente, havia sido divulgado o dia 21 de novembro como a data de início do julgamento. No entanto, pouco depois, a data foi antecipada, e a análise pela Primeira Turma do STF será de 14 e 25 de novembro.

O deputado, assim como o influenciador Paulo Figueiredo, é acusado de fomentar as sanções comerciais do governo do presidente Donald Trump contra as exportações brasileiras, a aplicação da Lei Magnitsky e a suspensão de vistos dos ministros do STF e integrantes do governo federal. Ainda não há previsão para o julgamento da denúncia contra Figueiredo.

Eduardo deixou o Brasil em fevereiro deste ano e solicitou licença do mandato por 120 dias, o que terminou no dia 20 de julho. Ao não comparecer às sessões da Câmara, o deputado poderá ser cassado por faltas.

Defesa

Neste caso, como Eduardo não constituiu advogado, o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, ordenou que a Defensoria-Pública da União (DPU) fizesse a defesa do parlamentar.

Na sexta-feira (31), a DPU pediu a rejeição da denúncia, argumentando que o deputado não é autor das sanções e que suas manifestações são "exercício legítimo da liberdade de expressão e do mandato parlamentar".

Eduardo foi denunciado junto com o jornalista Paulo Figueiredo, que constantemente o acompanha nas agendas em Washington, mas o caso dos dois acabou tendo andamentos diferentes devido à dificuldade de intimar o blogueiro, que mora nos Estados Unidos há pelo menos 10 anos.