STF mantém prisão de Bolsonaro e de outros cinco condenados após audiência de custódia

Bolsonaro está em sala na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Gabriela Biló/Folhapress / .

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão de Jair Bolsonaro e de outros cinco condenados após audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (26), em Brasília. A informação é do jornal O Globo. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista.

As audiências, que verificam a legalidade das prisões, ocorreram por videoconferência, e foram conduzidas por juízes auxiliares da Suprema Corte.

Bolsonaro iniciou o cumprimento da pena na terça-feira (25) em uma sala de 12 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso preventivamente desde sábado (22).

Além do ex-presidente, também foram mantidas as prisões de Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier.

Ainda na terça-feira, Moraes declarou trânsito em julgado na ação penal contra o núcleo crucial da trama golpista e determinou a execução das penas de Bolsonaro e outros seis condenados. Até o momento, seis foram presos. Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos, é considerado foragido.

Leia Mais Prisão de Bolsonaro impulsiona pressão por anistia no Congresso, com articulação de Flávio e Tarcísio