STF mantém prisão de Bolsonaro e de outros cinco condenados após audiência de custódia

O Supremo Tribunal Federal (STF) manteve a prisão de Jair Bolsonaro e de outros cinco condenados após audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (26), em Brasília. A informação é do jornal O Globo. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista.
As audiências, que verificam a legalidade das prisões, ocorreram por videoconferência, e foram conduzidas por juízes auxiliares da Suprema Corte.
Bolsonaro iniciou o cumprimento da pena na terça-feira (25) em uma sala de 12 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso preventivamente desde sábado (22).
Além do ex-presidente, também foram mantidas as prisões de Braga Netto, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Anderson Torres e Almir Garnier.
Ainda na terça-feira, Moraes declarou trânsito em julgado na ação penal contra o núcleo crucial da trama golpista e determinou a execução das penas de Bolsonaro e outros seis condenados. Até o momento, seis foram presos. Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos, é considerado foragido.
- Jair Bolsonaro: Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, Brasília (DF)
- Braga Netto: 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro (RJ)
- Augusto Heleno: Comando Militar do Planalto, Brasília (DF)
- Paulo Sérgio Nogueira: Comando Militar do Planalto, Brasília (DF)
- Anderson Torres: 19º Batalhão de Polícia Militar (PMDF), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, Brasília (DF)
- Alexandre Ramagem: réu encontra-se foragido e fora do território nacional, foi determinada a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP)
- Almir Garnier: Estação Rádio da Marinha, Brasília (DF)