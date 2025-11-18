STF já condenou 24 pessoas por tentativa de golpe de Estado; saiba quem são e veja as penas de cada um

Bolsonaro recebeu a maior pena, superior a 27 anos de prisão. Gustavo Moreno / STF/Divulgação

Terminou nesta terça-feira (18) o julgamento do núcleo 3 do processo da trama golpista. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, condenar nove dos 10 réus que integram o eixo.

Com isso, chega-se à soma de 24 condenados (veja a lista abaixo), até o momento, por envolvimento na tentativa de golpe.

Entre eles, está o ex-presidente Jair Bolsonaro. As penas impostas aos condenados variam de um ano e 11 meses a 27 anos e três meses de prisão.

Dos cinco núcleos investigados, três já foram julgados. O próximo grupo a ser julgado, o núcleo 2, é composto por seis réus. Ainda há um quinto, integrado apenas por Paulo Figueiredo, que não teve julgamento marcado (veja abaixo).

A maioria dos réus foi condenada por cinco crimes:

Tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito

Golpe de Estado

Organização criminosa armada

Dano qualificado contra o patrimônio da União

Deterioração de patrimônio tombado

Confira quem são os 24 já condenados

Núcleo 1

Conhecido como "núcleo crucial", o primeiro grupo julgado tinha, entre os réus, o ex-presidente Bolsonaro. Além dele, outras sete pessoas foram condenadas no começo de setembro.

Jair Bolsonaro, ex-presidente: 27 anos e três meses em regime fechado Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice: 26 anos em regime fechado Anderson Torres, ex-ministro: 24 anos em regime fechado Almir Garnier, ex-comandante da Marinha: 24 anos em regime fechado Augusto Heleno, ex-ministro: 21 anos em regime fechado Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro: 19 anos em regime fechado Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin: 16 anos, um mês e 15 dias em regime fechado Mauro Cid, ex-ajudante de ordens: dois anos em regime aberto

Núcleo 4

Apontado como responsável por espalhar fake news, o segundo grupo teve os sete réus condenados em outubro.

Ailton Gonçalves Moraes Barros, ex-major do Exército: 13 anos e 6 meses em regime fechado Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército: 17 anos em regime fechado Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, presidente do Instituto Voto Legal: 7 anos e 6 meses em regime semiaberto Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército: 14 anos de prisão Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército: 13 anos e 6 meses em regime fechado Marcelo Araújo Bormevet, agente da Polícia Federal: 14 anos e 6 meses em regime fechado Reginaldo Vieira de Abreu, coronel do Exército: 15 anos e 6 meses em regime fechado

Núcleo 3

Julgados e condenados em novembro, os integrantes do núcleo 3 eram, na maioria, os kids pretos do Exército. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), eles participaram de ações de monitoramento e planejamento de ataques contra autoridades.

Bernardo Romão Correa Netto, coronel do Exército: 17 anos Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército: 16 anos Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército: 24 anos Márcio Nunes de Resende Júnior, coronel do Exército: três anos e cinco meses de pena privativa de liberdade Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército: 21 anos Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército: 21 anos Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército: um ano e 11 meses Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército: 17 anos Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal: 21 anos

O único absolvido é o general da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército. A PGR apontou ausência de provas no caso do militar, o que foi reconhecido pelo STF.

Quem ainda falta ser julgado :

Núcleo 2

O núcleo 2 é acusado de organizar ações para sustentar a tentativa de permanência ilegítima de Jair Bolsonaro no poder após derrota nas eleições de 2022. O julgamento está marcado para os dias 9, 10, 16 e 17 de dezembro.

Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro Marcelo Câmara, ex-assessor do ex-presidente Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Mário Fernandes, general do Exército Marília de Alencar, ex-subsecretária de Segurança Pública do Distrito Federal Fernando de Sousa Oliveira, ex-secretário-adjunto da Secretaria de Segurança Pública do DF

Núcleo 5

O acusado — neto do ex-presidente João Figueiredo, da ditadura militar — vive no Exterior e não apresentou defesa.