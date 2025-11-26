Política

Núcleo 1
Notícia

STF decide por unanimidade manter prisão de Bolsonaro e outros seis condenados por trama golpista

Relator do processo, Moraes decretou trânsito em julgado do processo um dia após se esgotar o prazo para que as defesas ingressassem com novos embargos declaratórios

Zero Hora

Enviar email

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS