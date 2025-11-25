Política

Trânsito em julgado
STF declara fim do processo, e Bolsonaro e demais condenados começam a cumprir pena por tentativa de golpe

Ex-presidente deverá permanecer na Superintendência da PF, em Brasília. Ramagem é o único dos condenados foragido

Fábio Schaffner

