Política

Trama golpista
Notícia

STF começa a julgar recursos de Bolsonaro após condenação; entenda os próximos passos do caso

Ministros da Primeira Turma analisarão embargos de declaração a partir desta sexta-feira (7). Recursos não alteram os méritos da decisão

Bruna Oliveira

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS