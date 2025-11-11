STF começa a julgar núcleo 3 da trama golpista, composto pelos kids pretos

Primeira Turma marcou seis sessões para julgar acusados. Rosinei Coutinho / STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, nesta terça-feira (11), mais 10 réus da trama golpista. Eles integram o núcleo 3 da denúncia, dos kids pretos do Exército.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), eles participaram de ações de monitoramento e planejamento de ataques contra autoridades, previstos no plano "Punhal Verde e Amarelo". Entre os alvos do grupo, estariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes. O objetivo seria, conforme a denúncia, garantir a manutenção de Jair Bolsonaro no poder.

Os réus respondem por cinco crimes:

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito

Golpe de Estado

Deterioração de patrimônio tombado

Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima

Estão marcadas seis sessões para o julgamento:

Dias 11, 12, 18 e 19 de novembro, das 9h às 12h

Dias 11 e 18, das 14h às 19h

A Primeira Turma do STF é composta pelos ministros:

Flávio Dino (presidente)

Alexandre de Moraes

Cármen Lúcia

Cristiano Zanin

O ministro Luiz Fux, que participou do julgamento, pediu para deixar a Primeira Turma e teve a transferência para a Segunda Turma autorizada pelo presidente do STF, Edson Fachin.

Os réus

O grupo é composto por nove militares e um agente da Polícia Federal, escalado para trabalhar na posse de Lula em 1º de janeiro de 2023 e acusado de fornecer informações sobre o evento ao grupo golpista. Em parecer, a PGR pediu a condenação de nove dos 10 réus.

Integram o núcleo 3 os seguintes réus:

Bernardo Romão Correa Netto , coronel do Exército

, coronel do Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira , general da reserva

, general da reserva Fabrício Moreira de Bastos , coronel do Exército

, coronel do Exército Hélio Ferreira Lima , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Márcio Nunes de Resende Júnior , coronel do Exército

, coronel do Exército Rafael Martins de Oliveira , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Rodrigo Bezerra de Azevedo , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araújo Júnior , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal

No caso de Ronald Ferreira Júnior, a PGR pediu a desclassificação dos cinco crimes dos quais o tenente-coronel era acusado. No lugar das imputações, a PGR qualificou a conduta de Júnior em incitação ao crime. Nesse caso, ele poderá negociar a assinatura de um acordo de não persecução penal.

Teor da denúncia

Segundo a acusação, cinco acusados pressionaram e incitaram seus pares nas Forças Armadas a aderir ao golpe, valendo-se "de conhecimentos militares especiais e/ou de seus postos elevados na hierarquia militar". São os réus Bernardo Romão, Fabrício Bastos, Márcio Júnior, Estevam Theophilo e Sérgio Cavaliere.

Em delação, Mauro Cid relatou que, no meio militar, Estevam Theophilo era reconhecido como o general que "tomaria a iniciativa" do golpe se o então presidente Jair Bolsonaro assinasse um decreto de exceção.

Além da incitação de militares, segundo a PGR, o núcleo 3 teria operacionalizado o planejamento conhecido como "Punhal Verde e Amarelo", que previa o assassinato de autoridades.

O grupo responsável por essa empreitada, destinada a causar um caos social que propiciasse o decreto de uma medida de exceção, era composto por Rodrigo Azevedo, Rafael Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Wladimir Matos Soares, segundo a acusação.

De acordo com as investigações, o plano "Punhal Verde e Amarelo" foi elaborado pelo general Mário Fernandes e efetivado por uma operação denominada "Copa 2022". Os acusados de participar dele utilizaram codinomes de países, cadastrados em linhas telefônicas em nomes de terceiros. A operação chegou a entrar em curso, mas foi abortada.

Grupo teria planejado o assassinato de autoridades. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Demais núcleos

A denúncia da trama golpista foi dividida em quatro núcleos de atuação:

Núcleo 1: crucial, planejamento do golpe

crucial, planejamento do golpe Núcleo 2: suporte jurídico, elaboração da "minuta do golpe"

suporte jurídico, elaboração da "minuta do golpe" Núcleo 3: execução de ações táticas

execução de ações táticas Núcleo 4: disseminação de desinformação

Os réus dos núcleos 1 e 4 já foram julgados.

No primeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão pelos crimes apontados. Outras sete pessoas também foram condenadas em julgamento finalizado em setembro.

Leia Mais Veja as penas impostas a Bolsonaro e aos demais condenados por golpe de Estado

O caso está na fase da análise de recursos. Em novembro, a Primeira Turma do STF recusou os embargos e manteve as condenações dos réus.