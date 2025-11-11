Política

Punhal Verde e Amarelo

STF começa a julgar núcleo 3 da trama golpista, composto pelos kids pretos

Integrantes das Forças Especiais do Exército e um policial federal são acusados de planejar mortes de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes

Estadão Conteúdo

Raisa Toledo

