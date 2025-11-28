STF começa a julgar cúpula da Polícia Militar do DF acusada de omissão no 8 de Janeiro

Denúncia menciona inconformismo de acusados com vitória de Lula na eleição. Marcelo Camargo / Agência Brasil

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta sexta-feira (28), em plenário virtual, sete ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar (PM) do Distrito Federal (DF) acusados de omissão durante os atos do 8 de Janeiro. O prazo para encerramento é 5 de dezembro, mas é possível que o julgamento seja interrompido caso um dos ministros peça vista (mais tempo para análise) ou destaque (transferência para plenário físico).

Os réus

Fábio Augusto Vieira: comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal em 8 de janeiro de 2023

comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal em 8 de janeiro de 2023 Klepter Rosa Gonçalves: subcomandante-geral

subcomandante-geral Jorge Eduardo Barreto Naime: coronel da PMDF

coronel da PMDF Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra: coronel da PMDF

coronel da PMDF Marcelo Casimiro Vasconcelos: coronel da PMDF

coronel da PMDF Flávio Silvestre de Alencar: major da PMDF

major da PMDF Rafael Pereira Martins: tenente da PMDF

Os acusados já cumprem medidas cautelares impostas pela Justiça, como tornozeleira eletrônica e a obrigatoriedade de ficar em casa durante a noite e os finais de semana. Além disso:

Devem se apresentar à Justiça toda segunda-feira

Estão proibidos de sair do país e os passaportes deles foram cancelados

Documentos de porte de arma e registros de atividades com armas foram suspensos

Estão proibidos de usar redes sociais

Não podem ter contato com outros investigados

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus teriam se omitido durante os ataques do 8 de Janeiro mesmo tendo informações prévias sobre o risco, não reforçando o policiamento para impedir ou conter a invasão à Praça dos Três Poderes. Conforme a denúncia da PGR, eles teriam conspirado desde o ano anterior em favor de um levante popular pró-Bolsonaro e, no 8 de Janeiro, deixaram deliberadamente que os crimes fossem cometidos.

A denúncia menciona a troca de mensagens entre os acusados em que demonstram inconformismo com a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na eleição e a expectativa de uma intervenção militar para impedir a posse. A PGR apresentou ainda vídeos demonstrando a inação dos policiais militares.