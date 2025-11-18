Senadores aliados de Bolsonaro visitam Papuda para avaliar condições de custódia

Comitiva foi formada por Damares Alves, Izalci Lucas, Márcio Bittar e Eduardo Girão. @marciobittar_ / Instagram / Reprodução

Quatro senadores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro estiveram no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, nesta segunda-feira (17). O local é cogitado para eventual cumprimento de pena pelo ex-presidente, condenado no processo sobre tentativa de golpe de Estado.

A comitiva foi formada por Damares Alves (Republicanos-DF), presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, Izalci Lucas (PL-DF), Márcio Bittar (PL-AC) e Eduardo Girão (Novo-CE). Segundo os parlamentares, a visita teve como objetivo verificar as condições do presídio e avaliar a viabilidade da custódia diante do estado de saúde de Bolsonaro.

— A nossa maior preocupação é: Bolsonaro está muito doente. Qual é o tempo entre o complexo e o primeiro hospital? O tempo de deslocamento seria suficiente? — afirmou Damares em vídeo publicado nas redes sociais.

Izalci também questionou se a Papuda seria adequada para o ex-presidente, comparando com casos anteriores.

— O general Braga Netto está em um quartel no Rio de Janeiro, e Lula, quando foi preso, ficou em uma prisão federal. Bolsonaro é ex-militar. Acho que a Papuda não seria adequada. Deveria estar em prisão domiciliar, em função do estado de saúde dele — disse.

Durante a visita, Damares relatou ter visto a ala destinada a idosos e descreveu a situação como preocupante.

— Estivemos na ala dos idosos, encontramos pessoas com 85 anos, doentes. Vimos cenas muito tristes, questões sobre alimentação, condições da comida. Vamos entregar um relatório.

Os senadores aguardam autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para acessar as celas onde Bolsonaro poderia ser mantido.