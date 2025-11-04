Senadora cai e corta a testa durante sessão no plenário

Teresa sofreu um corte na testa, foi retirada em cadeira de rodas e está fora de risco. TV Senado / Reprodução

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) caiu no plenário do Senado na tarde desta terça-feira (4). Após tropeçar, ela bateu a cabeça e cortou a testa. Outros parlamentares cercaram Teresa para ajudá-la depois da queda. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), interrompeu a sessão.

Teresa foi retirada em cadeira de rodas e está fora de risco. Brigadistas prestaram atendimento imediato no local.

Alcolumbre conduzia os trabalhos até perceber uma movimentação incomum entre os parlamentares.