Senado aprova recondução de Gonet à PGR

Gonet foi indicado ao cargo de procurador-geral da República em 2023. Antonio Augusto / STF / Divulgação

Paulo Gonet seguirá à frente da Procuradoria-Geral da República pelos próximos dois anos. Sua recondução ao cargo foi aprovada no plenário do Senado Federal na tarde desta quarta-feira (12).

Indicado ao cargo em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gonet recebeu 45 votos favoráveis e 26 contrários para seguir como procurador-geral da República.

Antes, a recondução já havia sido aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado com 17 votos à favor e 10 contra. Na sabatina, Gonet afirmou que não favoreceu interesses políticos durante sua atuação como procurador-geral da República.

— As tintas da Procuradoria são lançadas nos papéis encaminhados às instâncias corretas. Essas tintas não têm cores de bandeiras partidárias. São resultado da avaliação mais ampla e mais detida possível, feita da forma mais sóbria, conscienciosa e respeitosa com todos os envolvidos — afirmou na sabatina.

Quem é Paulo Gonet

Paulo Gonet é um homem de perfil discreto, um constitucionalista tido por seu pares como conservador, religioso, ponderado e conciliador.

Ex-integrante da equipe de Raquel Dodge, é católico fervoroso e adepto da ordem Opus Dei. Além da religiosidade, tem como marcas o equilíbrio e habilidade conciliadora.

Gonet faz parte do Ministério Público Federal (MPF) desde 1987 e foi parceiro do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

Colegas de trabalho de Gonet o descrevem como um homem com "sentido de família, educado e reservado". Embora tido como conservador — em especial diante de pautas de costumes, em razão da religiosidade —, é sensível a questões sociais, ambientais e de direitos humanos, "consciente de seu papel como operador de direito".