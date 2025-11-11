Política

Câmara dos Deputados

Sem acordo para ir a plenário, votação de projeto de lei antifacção é adiada para esta quarta-feira

O principal empecilho, levantado por governistas, diz respeito aos termos do substitutivo apresentado pelo relator, Guilherme Derrite (PP-SP), que enfraquece atuação da PF

Estadão Conteúdo

Pepita Ortega e Victor Ohana

