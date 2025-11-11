Sem acordo para ir a plenário, votação de projeto de lei antifacção é adiada para esta quarta-feira

Motta e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Marcelo Camargo / Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reúne nesta terça-feira (11), com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para tratar do projeto de lei antifacção. O encontro é realizado na residência oficial do presidente da Câmara.

O projeto estava previsto para ser votado nesta tarde, mas a deliberação foi adiada por falta de acordo em relação ao texto. O principal impasse, levantado por governistas, diz respeito aos termos do substitutivo apresentado pelo relator, Guilherme Derrite (PP-SP). A matéria deve ir a plenário nesta quarta-feira (12).

Os deputados questionam trecho do texto que trata das competências da Polícia Federal – o que foi alvo de críticas da própria corporação. O argumento é de que o texto de Derrite enfraquece a atuação da PF.

Também é questionada a inserção da tipificação das facções na lei antiterrorismo. Segundo governistas, o movimento abre brecha para sanções.