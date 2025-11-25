"Se ele quisesse fugir, tinha metido a tesoura", afirma Flávio Bolsonaro após visitar o pai

Flávio Bolsonaro visitou o pai na superintendência da Polícia Federal na manhã desta terça-feira. Edilson Rodrigues / Agência Senado/Divulgação

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai na manhã desta terça-feira (25) na sede da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso desde sábado (22). Em entrevista a jornalistas após o encontro, o parlamentar negou qualquer tentativa de fuga do pai, que violou a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.

— É totalmente impossível que ele tivesse qualquer chance de escapar, ainda que ele tivesse dado uma marretada naquela tornozeleira. E se ele quisesse fugir, ele não tinha ali tentado tirar a capinha, a tampinha da caixinha lá da tornozeleira, tinha metido a tesoura — afirmou Flávio, destacando a presença de agentes da Polícia Federal ao redor da casa de Bolsonaro durante a prisão domiciliar.

O senador também expressou preocupação com o pai, que sofre uma série de problemas de saúde e destacou a necessidade de prisão domiciliar.

