"Se ele quisesse fugir, tinha metido a tesoura", afirma Flávio Bolsonaro após visitar o pai

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai na manhã desta terça-feira (25) na sede da superintendência da Polícia Federal, onde o ex-presidente está preso desde sábado (22). Em entrevista a jornalistas após o encontro, o parlamentar negou qualquer tentativa de fuga do pai, que violou a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda.
— É totalmente impossível que ele tivesse qualquer chance de escapar, ainda que ele tivesse dado uma marretada naquela tornozeleira. E se ele quisesse fugir, ele não tinha ali tentado tirar a capinha, a tampinha da caixinha lá da tornozeleira, tinha metido a tesoura — afirmou Flávio, destacando a presença de agentes da Polícia Federal ao redor da casa de Bolsonaro durante a prisão domiciliar.
O senador também expressou preocupação com o pai, que sofre uma série de problemas de saúde e destacou a necessidade de prisão domiciliar.
— Estão brincando de tratar o presidente Bolsonaro de uma forma completamente desumana. O que a gente está defendendo aqui é a humanidade. É fazer com que a pessoa idosa e com comorbidades, que todos têm ciência que ele tem, que fique pelo menos em casa onde ele tenha um tratamento mais adequado — criticou.