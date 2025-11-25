Sala onde Bolsonaro ficará preso tem 12 metros quadrados, TV e frigobar; veja vídeo

Sede da Superintendência do PF em Brasília. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

A sala onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ficará preso em Brasília tem 12 metros quadrados e um banheiro anexo (veja o vídeo abaixo). O local fica na Superintendência da Polícia Federal (PF) e foi indicado pelo ministro Alexandre de Moraes na decisão desta terça-feira (25), que determinou o trânsito em julgado do processo da trama golpista.

Resultado dessa ação, Bolsonaro deverá cumprir uma pena de 27 anos e três meses de prisão em regime fechado.

O espaço é o mesmo em que o ex-presidente está preso preventivamente, desde 22 de novembro, por conta de outra ação na qual é investigado.

Como é a sala onde Bolsonaro ficará preso

O espaço foi reformado recentemente, já na expectativa de que Bolsonaro pudesse cumprir a pena pela condenação por tentativa de golpe de Estado.

Na Superintendência, Bolsonaro ficará recolhido em uma Sala de Estado Maior, como se chamam as celas destinadas a altas autoridades da República. O espaço fica distante da ala onde ficam os presos comuns e próximo de onde ele poderá tomar banho de sol todos os dias.

A decoração é espartana, mas confortável. Não há grades e uma pequena janela do tipo basculante, em formato retangular, permite a visão para o lado de fora. Um ar-condicionado ameniza o calor seco de Brasília.

Há uma TV presa à parede e um frigobar ao lado da cama de solteiro. Ao redor da cama, um móvel conjugado conta com guarda-roupa de cinco portas e uma escrivaninha. Há ainda um armário inferior, um cabideiro e um espaço superior para cobertores. Uma porta de correr separa o quarto de um banheiro privativo.

Veja vídeo da sala