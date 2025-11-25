Política

Execução da pena
Notícia

Sala onde Bolsonaro ficará preso tem 12 metros quadrados, TV e frigobar; veja vídeo

Ex-presidente deverá a cumprir pena de 27 anos de prisão por condenação na trama golpista. Local é o mesmo onde político estava preso preventivamente desde 22 de novembro

Fábio Schaffner

