Sala onde Bolsonaro está preso tem 12 metros quadrados, TV e frigobar

A sala onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso em Brasília tem 12 metros quadrados e um banheiro anexo. O espaço foi reformado recentemente, já na expectativa de que Bolsonaro pudesse cumprir na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) a pena de 27 anos e três meses pela condenação por tentativa de golpe de Estado.
Não há garantia, porém, de que ele vá ficar preso definitivamente na PF. O ex-presidente teve prisão preventiva decretada neste sábado (22) em outro processo, em função de rompimento da tornozeleira eletrônica e garantia de ordem pública após convocação de apoiadores para vigília em frente ao condomínio onde ele mora.
O local onde ele deverá cumprir a pena só será definido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após se esgotarem todos os recursos cabíveis à defesa, o que deve ocorrer nos próximos dias.
Na Superintendência, Bolsonaro ficará recolhido em uma Sala de Estado Maior, como se chamam as celas destinadas a altas autoridades da República. O espaço fica distante da ala onde ficam os presos comuns e próximo de onde ele poderá tomar banho de sol todos os dias.
A decoração é espartana, mas confortável. Não há grades e uma pequena janela do tipo basculante, em formato retangular, permite a visão para o lado de fora. Um ar-condicionado ameniza o calor seco de Brasília.
Há uma TV presa à parede e um frigobar ao lado da cama de solteiro. Ao redor da cama, um móvel conjugado conta com guarda-roupa de cinco portas e uma escrivaninha. Há ainda um armário inferior, um cabideiro e um espaço superior para cobertores. Uma porta de correr separa o quarto de um banheiro privativo.
Bolsonaro foi levado para a sala após passar por exame de corpo de delito no Instituto de Criminalística. Neste domingo, ele participa por videoconferência de uma audiência de custódia conduzida por juiz federal.