Sala onde Bolsonaro está preso tem 12 metros quadrados, TV e frigobar

Sede da Superintendência do PF em Brasília. WILTON JUNIOR / ESTADÃO CONTEÚDO

A sala onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso em Brasília tem 12 metros quadrados e um banheiro anexo. O espaço foi reformado recentemente, já na expectativa de que Bolsonaro pudesse cumprir na Superintendência Regional da Polícia Federal (PF) a pena de 27 anos e três meses pela condenação por tentativa de golpe de Estado.

Leia Mais Moraes cita rompimento de tornozeleira eletrônica de Bolsonaro como tentativa iminente de fuga

O local onde ele deverá cumprir a pena só será definido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes após se esgotarem todos os recursos cabíveis à defesa, o que deve ocorrer nos próximos dias.

Na Superintendência, Bolsonaro ficará recolhido em uma Sala de Estado Maior, como se chamam as celas destinadas a altas autoridades da República. O espaço fica distante da ala onde ficam os presos comuns e próximo de onde ele poderá tomar banho de sol todos os dias.

Leia Mais Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal

A decoração é espartana, mas confortável. Não há grades e uma pequena janela do tipo basculante, em formato retangular, permite a visão para o lado de fora. Um ar-condicionado ameniza o calor seco de Brasília.

Há uma TV presa à parede e um frigobar ao lado da cama de solteiro. Ao redor da cama, um móvel conjugado conta com guarda-roupa de cinco portas e uma escrivaninha. Há ainda um armário inferior, um cabideiro e um espaço superior para cobertores. Uma porta de correr separa o quarto de um banheiro privativo.