Saiba quais são os 10 problemas de saúde de Bolsonaro listados pela defesa ao STF para pedir prisão domiciliar

Sergio Lima / AFP

Para embasar o pedido de que Jair Bolsonaro cumprisse em prisão domiciliar a pena imposta pela condenação no julgamento da trama golpista, a defesa do ex-presidente enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) na sexta-feira (21) uma lista de 10 problemas de saúde diagnosticados pelos médicos. As informações foram divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo.

O documento tem sete exames, foi assinado pelos médicos Claudio Birolini e Leandro Santini Echenique, que acompanham o presidente, e inclui sete exames que embasam a avaliação de que Bolsonaro precisa de monitoramento contínuo.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada e incitação ao golpe. Desde agosto, está em prisão domiciliar. Neste sábado (22), foi preso de forma preventiva em Brasília por um pedido da Polícia Federal.

Os problemas informados pela defesa de Bolsonaro ao STF

1- Doença do refluxo gastroesofágico com esofagite

2- Oclusão e estenose de carótidas

3- Doença aterosclerótica do coração

4- Hipertensão essencial primária

5- Diagnóstico laboratorial de anemia por deficiência de ferro

6- Diagnóstico clínico de soluços incoercívies

7- Neoplasia maligna da pele

8- Apneia do sono

9- Hérnia inguinal unilateral

10- Episódios recorrentes de pneumonia bacteriana











