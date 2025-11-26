Política

Próximos passos
Notícia

Saiba o que acontece se Bolsonaro e os demais militares condenados pela trama golpista perderem suas patentes

Ações que avaliarão futuro de generais e almirante nas Forças Armadas devem ser analisadas somente em 2026, no STM

Mathias Boni

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS