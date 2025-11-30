RS tem quatro pré-candidatos confirmados para disputar o governo do Estado em 2026

Edgar Pretto (PT), Gabriel Souza (MDB), Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL) são os pré-candidatos. Montagem sobre fotos / Divulgação

Quatro partidos já definiram os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026. A confirmação de Edegar Pretto pelo PT, neste domingo (30), se juntou às de Gabriel Souza pelo MDB, Juliana Brizola pelo PDT e do Luciano Zucco pelo PL.

O evento deste domingo do PT sacramentou a pré-candidatura de Pretto. Na sexta-feira (28), nome dele já tinha sido confirmado durante a reunião executiva estadual do PT. No entanto, ainda não há confirmação de quem será o vice. O partido definiu que a vaga será oferecida a outra sigla aliada que queira participar da frente ampla que está em construção.

Edgar Pretto e Paulo Pimenta foram confirmados pré-candidatos pelo PT ao governo e ao senado, neste domingo (30). Joaquim Moura/Partido dos Trabalhadores / Divulgação

Já o anúncio da pré-candidatura de Gabriel Souza pelo MDB foi feito no sábado (29), durante o Congresso Estadual do partido. A confirmação do nome contou com o apoio do atual governador, Eduardo Leite, que discursou no evento em apoio ao seu atual vice.

Atual vice-governador, Gabriel Souza, é anunciado como pré-candidato do MDB. Vargas / GVG.

Antes de saber qual seria o posicionamento do PT sobre uma sonhada frente de esquerda, o PDT lançou em 15 de novembro a pré-candidatura de Juliana Brizola ao governo do Estado. O anúncio foi feito durante a convenção municipal do partido.

Neta de Leonel Brizola é aposta pedetista para retornar ao Piratini. PDT / Divulgação

A primeira pré-candidatura confirmada foi a do PL e Novo, que estarão juntos na eleição de 2026 no RS. Durante reunião entre os deputados federais e estaduais das siglas, em 24 de julho, o nome de Luciano Zucco (PL) foi anunciado como representante dos partidos na disputa ao governo do Estado.

Atual deputado federal pelo PL, Zucco anunciou sua pré-candidatura pelo partido em julho. Rafael Mello / Divulgação