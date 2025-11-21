Ramagem deixou Brasil de forma clandestina, diz TV; prisão preventiva de deputado foi decretada por Moraes

Alexandre Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão no processo da trama golpista. Fellipe Sampaio / STF

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), visto em Miami, nos Estados Unidos, teria deixado o Brasil de forma clandestina em setembro, segundo a TV Globo. O parlamentar teria viajado de avião para Boa Vista, capital de Roraima. De lá, partiu de carro em direção à fronteira, e seguiu para outro país — Venezuela ou Guiana.

A informação de que Ramagem está fora do país foi divulgada pelo site PlatôBR. Ele foi filmado pela equipe do portal enquanto entrava em um condomínio na cidade.

Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) durante o governo Bolsonaro, Ramagem foi condenado na ação penal da trama golpista a 16 anos de prisão e recorre em liberdade.

Pedido de prisão

Deputados federais da bancada do PSOL haviam pedido a decretação da prisão preventiva de Ramagem ainda na última quarta-feira (19). No entanto, segundo a TV Globo, a prisão preventiva do parlamentar já havia sido decretada pelo ministro Alexandre de Moraes após pedido sigiloso da PF.