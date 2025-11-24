Quando Bolsonaro começará a cumprir a pena pela condenação na trama golpista? Entenda os próximos passos

Jair Bolsonaro está preso de forma preventiva desde o último sábado (22). Gabriela Biló/Folhapress / .

Em paralelo à prisão preventiva decretada no último sábado (22), no inquérito que apura suposta coação ao Judiciário, o ex-presidente Jair Bolsonaro aguarda os últimos atos previstos no rito da ação penal que julgou a trama golpista. No processo, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão — pena que ainda não começou a ser cumprida.

Na ação que condenou Bolsonaro e mais seis réus pela tentativa de golpe de Estado e outros crimes correlatos, termina ao final desta segunda-feira (24) o prazo para interposição de novos embargos de declaração. Esse tipo de recurso busca esclarecer eventuais pontos obscuros da sentença, mas não tem poder de modificar o mérito da decisão.

Em 7 de novembro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já havia rejeitado os primeiros recursos apresentados pelas defesas. O prazo que se encerra nesta segunda é para interposição de recursos acerca da decisão de novembro.

Caso a defesa do ex-presidente decida ingressar com novos embargos de declaração, o ministro relator da ação, Alexandre de Moraes, terá duas possibilidades:

A primeira seria reconhecer o recurso e levar para apreciação da Primeira Turma, o que ocorreria ao longo dos próximos dias.

A segunda seria, por decisão monocrática, rejeitar o recurso, por entender se tratar de manobra meramente protelatória.

— Caso o recurso seja interposto, tão logo seja feita a interposição, o ministro relator já poderá despachar, levando a decisão à Primeira Turma, ou rejeitando o recurso de ofício. Nesse caso, por mais que a decisão possa ser monocrática, deverá também ser posteriormente referendada pelos ministros da primeira turma do Tribunal — aponta o advogado criminalista e professor de direito penal da PUCRS, Marcelo Peruchin.

Novos recursos levam a mais dois cenários possíveis

Se os advogados de Bolsonaro ingressarem mesmo com embargos de declaração novamente, o mais provável é que o ministro Alexandre de Moraes rejeite o recurso imediatamente.

Se isso ocorrer, o ministro terá novamente duas opções para dar prosseguimento à ação:

Prazo de 15 dias: a primeira alternativa seria rejeitar os embargos de declaração e aguardar mais os 15 dias de prazo para interposição de eventuais embargos infringentes para só aí certificar o trânsito em julgado — último ato oficial necessário para encerrar esta etapa da ação — e dar início à execução da pena.

Os embargos infringentes são recursos que têm poder modificativo da sentença, mas, se interpostos, neste caso, devem também ser rejeitados de ofício, já que a jurisprudência do STF define que este recurso só deverá ser reconhecido quando há pelo menos dois votos de divergência no julgamento das turmas — na ação da trama golpista, o único voto divergente foi o do ministro Fux.

Trânsito em julgado imediato: a outra opção de Alexandre de Moraes, caso novos embargos de declaração sejam interpostos, seria rejeitar o recurso, imediatamente certificar o trânsito em julgado da ação e, assim, já dar início à execução da pena.

Conforme explica Cezar Giacobbo de Lima, advogado criminalista e professor de prática penal na Ulbra, Moraes pode certificar o trânsito em julgado da ação e dar início à execução da pena mesmo antes de decorrido o prazo para interposição de eventuais embargos infringentes.

— Justamente pelo Supremo já ter o entendimento pacificado de que os embargos infringentes não são cabíveis quando há somente um voto de divergência nos julgamentos das turmas, o ministro Alexandre de Moraes tem a prerrogativa de dar início à execução da pena antes de findo o prazo para interposição deste recurso — comenta Cezar Giacobbo de Lima.

Início da execução da pena

Apesar das diferentes possibilidades, o certo é que o início da execução da pena pela trama golpista ocorrerá nos próximos dias, analisam os especialistas. No cenário de novos embargos declaratórios, Moraes pode decidir pela execução imediata da pena ou aguardar os 15 dias de prazo para a interposição de eventuais embargos infringentes.

Contudo, há também a possibilidade de que a defesa do ex-presidente opte por não ingressar com o recurso até o final desta segunda-feira. Nesse caso, o ministro Moraes já pode certificar o trânsito em julgado da ação, o que também daria início à execução da pena.

— Na decisão que certificar o trânsito em julgado e der início à execução da pena, Alexandre de Moraes também indicará onde a pena será cumprida. No caso do ex-presidente Bolsonaro, o cumprimento da pena poderá ser na sala especial onde ele já se encontra, na superintendência da Polícia Federal, no Complexo Penitenciário da Papuda, ou em alguma instalação do Exército, já que o ex-presidente era militar — ressalta Marcelo Peruchin.

A defesa do ex-presidente, por outro lado, deseja que ele cumpra a pena em prisão domiciliar. Essa hipótese, até agora rejeitada por Moraes, ficou ainda mais difícil de ser aceita após Bolsonaro ter danificado sua tornozeleira eletrônica.