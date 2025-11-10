PT reúne partidos de esquerda em frente pró-Lula no RS

Encontro busca reforçar palanque de Lula no Estado em 2026. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Oito partidos de esquerda se reúnem quarta-feira (12), em Porto Alegre, na formação de uma frente de apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A convite do PT, dirigentes e parlamentares das legendas irão se encontrar em uma churrascaria do bairro Praia de Belas.

Os partidos são:

PT

PCdoB

PV

PDT

PSB

PSOL

Rede

Avante

O almoço será o primeiro evento para discutir a construção de um comitê suprapartidário para a eleição de 2026.

O que está na pauta

De acordo com o presidente estadual do PT, Valdeci de Oliveira, o objetivo é aproximar as legendas que já demonstram sintonia no plano nacional. Eventuais conversas sobre alianças para a disputa do governo do Estado e para o Senado ficarão para um segundo momento.

— É o primeiro passo para reunir os partidos que estão no governo Lula e apoiam a reeleição do presidente. Estamos articulando, para dezembro, a vinda ao Rio Grande do Sul do presidente nacional do PT, Edinho Silva, quando pretendemos consolidar esse bloco de partidos em uma mesa pró-Lula — afirma Valdeci.

PSB e PDT confirmados

Aliados no governo federal, mas afastados do PT no Estado, PSB e PDT já confirmaram presença. Segundo o presidente estadual do PSB, José Stédile, o partido irá levar 10 pessoas ao almoço e reafirmar o apoio à reeleição de Lula.

No cenário local, o PSB está no governo Eduardo Leite. Presidente da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase), Stédile diz que a legenda está conversando com quatro pré-candidatos: Edegar Pretto (PT), Gabriel Souza (MDB), Marcelo Maranata (PSDB) e Juliana Brizola (PDT).

— É cedo ainda para uma tomada de posição. Estamos tendo boas conversas e talvez tenhamos uma definição em dezembro. Por enquanto, certo só é o apoio ao presidente Lula — diz Stédile.

A situação é semelhante no PDT, cuja disposição da direção é continuar na base do governo federal e reeleger Lula. Em contrapartida, a sigla tenta atrair o PT para a chapa de Juliana ao Piratini. Presidente estadual do PDT e prefeito de Osório, Romildo Bolzan Júnior não irá ao almoço porque já tem compromissos previamente agendados no município.