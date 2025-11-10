Política

Aliança
Notícia

PT reúne partidos de esquerda em frente pró-Lula no RS

Oito siglas integram grupo. Articulações para candidaturas ao Palácio Piratini e ao Senado ficarão para um segundo momento

Fábio Schaffner

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS