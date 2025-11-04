Política

Cashback tributário
"Programa Devolve ICMS ajuda a diminuir o impacto do imposto sobre o orçamento das famílias gaúchas de baixa renda", diz Eduardo Leite

Ao longo de quatro anos, iniciativa atingiu a marca de R$ 1,054 bilhão devolvidos. Pagamento para cada grupo familiar é composto por duas parcelas depositadas na mesma data

Zero Hora

