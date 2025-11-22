Prisão preventiva de Bolsonaro: veja as análises dos colunistas de Zero Hora

Jair Bolsonaro foi levado para superintendência da Polícia Federal em Brasília. EVARISTO SA / AFP

A prisão preventiva de Jair Bolsonaro, neste sábado (22), deflagrou reações políticas no Brasil. Aliados do ex-presidente acusam o ministro Alexandre de Moraes de perseguição, enquanto voltam a articular o projeto de anistia no Congresso.

Bolsonaro foi encaminhado à superintendência da Polícia Federal em Brasília após as autoridades detectarem uma violação na tornozeleira eletrônica utilizada na prisão domiciliar. O próprio ex-presidente admitiu, segundo relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, ter utilizado um ferro de solda para romper o monitoramento.

Colunistas de Zero Hora analisaram o episódio — suas causas e suas consequências na política brasileira:

Rosane de Oliveira

À sua maneira, cada um dos três filhos mais velhos contribuiu para o desfecho que levou Jair Bolsonaro para uma cela da Superintendência da Polícia Federal neste sábado de feriadão.

Leia a coluna na íntegra: Bolsonaro, os filhos e a prisão para evitar espetáculo

Kelly Matos

Violação de tornozeleira citada em decisão traz prejuízo claro à estratégia da defesa para que ex-presidente cumpra em casa pena por trama golpista.

Leia a coluna na íntgra: Após prisão pela PF, mais um problema bate à porta de Jair Bolsonaro

Andressa Xavier

Bolsonaro nem disfarçou. Tentou arrancar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda. Achou que, sem violar a pulseira, escaparia e ninguém poderia notar.

Leia a coluna na íntegra: Inteligência não é o forte do clã Bolsonaro

Marta Sfredo

Agora a dúvida é sobre quais os motivos dessa atitude que o prejudica às vésperas da decisão sobre o formato de cumprimento de pena.

Leia a coluna na íntegra: Mistério da tornozeleira quebrada vai definir futuro de Bolsonaro

Rodrigo Lopes

Jair Bolsonaro começou, na prática, a cumprir a pena antes mesmo do período regimental. Não por falha da Justiça, mas pela ansiedade de sua família em lançar mão de todos os métodos protelatórios extrajudiciais para aliviar a barra do pai.

Leia a coluna na íntegra: Prisão de Jair Bolsonaro: triste país que precisa de mártires

Giane Guerra

O desdém do presidente dos Estados Unidos ao falar da prisão de Jair Bolsonaro traz alívio à economia brasileira, especialmente aos exportadores.