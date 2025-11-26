Política

Ex-presidente
Notícia

Prisão de Bolsonaro impulsiona pressão por anistia no Congresso, com articulação de Flávio e Tarcísio

Aliados preferem proposta ampla, mas podem optar por texto focado em redução de pena. Repercussão negativa coloca votação em xeque na Câmara

Kelly Matos

Direto de Brasília

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS