Política

Em plenário virtual
Notícia

Primeira Turma do STF decide nesta segunda-feira sobre a prisão preventiva de Bolsonaro; entenda as motivações da medida

Defesa afirma que ex-presidente está com a saúde debilitada e pede volta à prisão domiciliar

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS