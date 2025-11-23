Política

Preso preventivamente pela PF, Bolsonaro passa por audiência de custódia neste domingo

Procedimento é obrigatório e deve ocorrer por videoconferência, na Superintendência Regional da Polícia Federal; ex-presidente foi detido na manhã de sábado por ordem de Alexandre de Moraes

Zero Hora

