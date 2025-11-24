Prazo para Bolsonaro e demais réus da trama golpista apresentarem recurso termina nesta segunda-feira

Ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso de forma preventiva no sábado após danificar tornozeleira. Sergio Lima / AFP

O prazo para que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros seis réus apresentem novos recursos, os chamados embargos de declaração, termina nesta segunda-feira (24). Em 7 de novembro, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou os recursos apresentados pelas defesas de forma unânime. O acórdão do julgamento foi publicado no último dia 18, quando passou a correr o prazo.

Caso a defesa apresente novos embargos, a decisão de aceitar ou não os recursos pode ser tomada de forma monocrática pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. As penas só podem ser cumpridas quando não houver mais possibilidade de recurso.

Condenação

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de golpe de Estado, abolição do Estado de direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração do patrimônio. No sábado (22), ele foi preso de forma preventiva pela Polícia Federal após danificar a tornozeleira eletrônica, fato classificado como tentativa iminente de fuga pelas autoridades.

Demais réus