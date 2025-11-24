Política

Data limite
Notícia

Prazo para Bolsonaro e demais réus da trama golpista apresentarem recurso termina nesta segunda-feira

Defesas têm oportunidade de entrar com novos embargos de declaração, que podem ser analisados de forma monocrática pelo relator

Zero Hora

