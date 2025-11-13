Política

Primeiro Turma
Notícia

Por unanimidade, STF torna Eduardo Tagliaferro réu por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e outros três crimes

Ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes é acusado pela PGR de tentar fraudar o processo eleitoral em 2022

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS