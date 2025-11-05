Senado aprova texto-base da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil; acompanhe ao vivo

- O Senado Federal aprovou por unanimidade nesta quarta-feira (5), em plenário, a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil a partir de 2026
- O relatório da proposta foi aprovado pela manhã, juntamente com a tramitação sob regime de urgência, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE)
- O texto segue para sanção presidencial
- Atualmente, a dispensa atinge quem tem rendimento de até R$ 3.060 por mês. O projeto também estabelece um desconto regressivo para quem ganha entre R$ 5 mil e R$ 7.350.
- A isenção deve custar cerca de R$ 30 bilhões por ano ao governo, que pretende taxar mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano
Aval final
