Planalto vai fazer cerimônia para sancionar lei que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil

Após a sanção, um número menor de contribuintes terá que declarar o Imposto de Renda de 2026.

A Presidência da República marcou para a quarta-feira (26), a cerimônia de sanção da lei que aumenta para até R$ 5 mil a faixa de isenção do imposto de renda. O evento será feito no Palácio do Planalto, às 10h30min.

A lei que será sancionada também estabelece desconto regressivo para pessoas com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

A isenção deve custar cerca de R$ 30 bilhões por ano ao governo, que pretende taxar mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano.

Antes de ser aprovada no Senado, o projeto já havia sido aprovado, de forma unânime, na Câmara dos Deputados.

