Planalto vai fazer cerimônia para sancionar lei que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil

A Presidência da República marcou para a quarta-feira (26), a cerimônia de sanção da lei que aumenta para até R$ 5 mil a faixa de isenção do imposto de renda. O evento será feito no Palácio do Planalto, às 10h30min.
A lei que será sancionada também estabelece desconto regressivo para pessoas com renda mensal entre R$ 5 mil e R$ 7.350.
A isenção deve custar cerca de R$ 30 bilhões por ano ao governo, que pretende taxar mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano.
Antes de ser aprovada no Senado, o projeto já havia sido aprovado, de forma unânime, na Câmara dos Deputados.
A iniciativa é uma das promessas de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e entra em vigor em 2026, quando o petista deve buscar a reeleição.