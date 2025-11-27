PL anuncia a suspensão de salário e atividades partidárias de Bolsonaro

Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão. Gabriela Biló/Folhapress / .

O Partido Liberal (PL) interrompeu o pagamento dos salários e das atividades partidárias do Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (27). A medida foi tomada após suspensão dos diretos políticos por decisão do Supremo Tribunal Federal, que condenou o ex-presidente a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista.

O ex-presidente recebia um salário de R$ 42 mil da sigla. As informações são do jornal O Globo.

"Infelizmente, por decorrência da lei (Lei 9096/95 - REspEl n° 060026764; AGR-RO 060023248) e em razão da suspensão dos direitos políticos do nosso Presidente de Honra, Jair Bolsonaro, as respectivas atividades partidárias de nosso líder estarão igualmente suspensas, inclusive a sua remuneração, enquanto perdurarem os efeitos do acórdão condenatório na AP 2668", diz a decisão do PL.

Bolsonaro ainda conta com duas aposentadorias que continuará recebendo: R$ 46 mil da Câmara dos Deputados e R$ 11 mil do Exército.

Por ser ex-presidente da República, o político não perde o direito a uma equipe de até oito assessores e dois veículos oficiais.

Bolsonaro preso

Relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes decretou trânsito em julgado do processo na terça-feira (25), um dia após se esgotar o prazo para as defesas ingressarem com novos embargos declaratórios. Os primeiros recursos já haviam sido rejeitados por unanimidade pela Primeira Turma do STF em 7 de novembro.

Bolsonaro iniciou o cumprimento da pena na terça em uma sala de 12 metros quadrados na Superintendência da Polícia Federal, onde estava preso preventivamente desde sábado (22).