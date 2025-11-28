Política

A ser avaliado
Notícia

PGR se manifesta a favor de prisão domiciliar para Augusto Heleno citando idade e quadro de saúde

General de 78 anos está preso desde terça-feira para cumprir pena por tentativa de golpe de Estado. Ele tem diagnosticado de Alzheimer

Zero Hora

