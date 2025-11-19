Política

Trama golpista 
Notícia

PGR envia parecer ao STF e diz que é contra pedido de Mauro Cid para extinguir pena na ação do golpe

Militar foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto e teve assegurado o direito à liberdade em função do acordo de delação premiada

Agência Brasil

