PDT reafirma candidatura de Juliana Brizola a Leite e tenta atrair PT para chapa ao governo do RS

Comunicação foi feita pelo dirigente nacional da sigla ao governador gaúcho. Pedetistas evitam se distanciar do Piratini ao mesmo tempo em que buscam não entrar em atritos com o partido do presidente Lula

Fábio Schaffner

