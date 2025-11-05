Paulo Gonet será sabatinado no Senado na próxima semana para novo mandato à frente da PGR

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal marcou para a próxima quarta-feira (12) a sabatina do atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, para um novo mandato de dois anos à frente do órgão.
Durante a primeira etapa da análise da recondução de Gonet ao cargo, nesta quarta-feira (5), o relator da indicação, senador Omar Aziz (PSD-AM), avaliou a atuação do procurador-geral da República como "apartidária e técnica".
Após a leitura do relatório, foi concedida vista coletiva aos senadores.
Entenda
Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um novo mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário, ele permanecerá no cargo até 2027.
Quem é Paulo Gonet
Com perfil discreto, Gonet é descrito por amigos como conservador, religioso, ponderado e conciliador. Ele foi indicado ao cargo de procurador-geral da República em 2023, por Lula.