Paulo Gonet será sabatinado no Senado na próxima semana para novo mandato à frente da PGR

Gonet foi indicado ao cargo de procurador-geral da República em 2023. Antonio Augusto / STF / Divulgação

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal marcou para a próxima quarta-feira (12) a sabatina do atual procurador-geral da República, Paulo Gonet, para um novo mandato de dois anos à frente do órgão.

Durante a primeira etapa da análise da recondução de Gonet ao cargo, nesta quarta-feira (5), o relator da indicação, senador Omar Aziz (PSD-AM), avaliou a atuação do procurador-geral da República como "apartidária e técnica".

Após a leitura do relatório, foi concedida vista coletiva aos senadores.

Entenda

Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um novo mandato de dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário, ele permanecerá no cargo até 2027.

Quem é Paulo Gonet