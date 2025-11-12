Paulo Gonet é sabatinado no Senado para novo mandato à frente da PGR; acompanhe ao vivo

- O procurador-geral da república, Paulo Gonet, passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (12) para um novo mandato de dois anos à frente do órgão
- Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mais dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República
- Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário, ele permanecerá no cargo até 2027
- Gonet foi indicado por Lula em 2023
Quem é Paulo Gonet
Paulo Gonet é um homem de perfil discreto, um constitucionalista tido por seu pares como conservador, religioso, ponderado e conciliador.
Ex-integrante da equipe de Raquel Dodge, é católico fervoroso e adepto da ordem Opus Dei. Além da religiosidade, tem como marcas o equilíbrio e habilidade conciliadora.
Gonet faz parte do Ministério Público Federal (MPF) desde 1987 e foi parceiro do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).
Colegas de trabalho de Gonet o descrevem como um homem com "sentido de família, educado e reservado". Embora tido como conservador — em especial diante de pautas de costumes, em razão da religiosidade —, é sensível a questões sociais, ambientais e de direitos humanos, "consciente de seu papel como operador de direito".
Amigos dizem que ele gosta de caminhar e brincam que é um "glutão", ou seja, aprecia uma boa comida.