Paulo Gonet é sabatinado no Senado para novo mandato à frente da PGR; acompanhe ao vivo

O procurador-geral da república, Paulo Gonet, passa por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta quarta-feira (12) para um novo mandato de dois anos à frente do órgão

passa por sabatina na nesta quarta-feira (12) para um de dois anos à frente do órgão Gonet foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para mais dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República

para mais dois anos à frente da Procuradoria-Geral da República Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário, ele permanecerá no cargo até 2027

Gonet foi indicado por Lula em 2023

Quem é Paulo Gonet

Paulo Gonet é um homem de perfil discreto, um constitucionalista tido por seu pares como conservador, religioso, ponderado e conciliador.

Ex-integrante da equipe de Raquel Dodge, é católico fervoroso e adepto da ordem Opus Dei. Além da religiosidade, tem como marcas o equilíbrio e habilidade conciliadora.

Gonet faz parte do Ministério Público Federal (MPF) desde 1987 e foi parceiro do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes no Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

Leia Mais PGR pede a condenação de integrantes do núcleo 3 da trama golpista

Colegas de trabalho de Gonet o descrevem como um homem com "sentido de família, educado e reservado". Embora tido como conservador — em especial diante de pautas de costumes, em razão da religiosidade —, é sensível a questões sociais, ambientais e de direitos humanos, "consciente de seu papel como operador de direito".