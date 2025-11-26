"País deu uma lição de democracia ao mundo", afirma Lula sobre prisão de condenados por trama golpista

Declaração foi dada por Lula nesta quarta-feira. Canal Gov / Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou nesta quarta-feira (26) sobre o encerramento do processo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado. Os envolvidos no principal núcleo do golpe começaram a cumprir pena nesta terça-feira (25).

— Esse país ontem (terça-feira) deu uma lição de democracia ao mundo. Sem nenhum alarde, a Justiça brasileira mostrou a sua força. Não se amedrontou com as ameaças de fora e fez um julgamento primoroso — declarou Lula, durante cerimônia em que sancionou a lei que isenta Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil.

As penas começaram a ser cumpridas ontem, após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes declarar trânsito em julgado.

O presidente também afirmou que a democracia não é um privilégio, mas um direito de todos os brasileiros.

— Pela primeira vez na história do país você tem alguém preso por tentativa de golpe. Você tem um ex-presidente da República e você tem quatro generais de quatro estrelas presos, em uma demonstração de que a democracia vale para todos. Democracia não é privilégio de ninguém, é um direito de 215 milhões de brasileiros — afirmou.

Ele concluiu o discurso dizendo estar feliz pela maturidade do país em exercer a democracia.

— Eu estou feliz. Não pela prisão de ninguém, mas porque esse país demonstrou que está maduro para exercer a democracia na sua mais alta plenitude — finaliza.