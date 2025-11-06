Onyx Lorenzoni depõe na CPI do INSS; acompanhe ao vivo

- O político gaúcho Onyx Lorenzoni prestou depoimento nesta quinta-feira (6) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
- Ministro do Trabalho e Previdência de julho de 2021 a março de 2022 aceitou comparecer em condição de testemunha
- De acordo com a Polícia Federal, a fraude no INSS teria começado em 2019, mas o político nega conhecimento ou participação em qualquer irregularidade
- Em 2022, Onyx recebeu de um dos investigados por desvios uma doação de R$ 60 mil para a sua campanha ao governo do Rio Grande do Sul
A fraude no INSS, revelada neste ano pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal (PF), ocorria pelo menos desde 2019. Onyx comandou o ministério entre julho de 2021 e março de 2022, mas nega conhecimento ou participação em qualquer irregularidade.
Além de detalhar as ações que coordenou para evitar desvio de dinheiro público, Onyx deve ser questionado pelos parlamentares sobre a doação de R$ 60 mil à sua campanha em 2022 do empresário Felipe Macedo Gomes, um dos investigados por desvios milionários dos aposentados. Ele presidiu a Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), que também é investigada.