Onyx Lorenzoni depõe na CPI do INSS; acompanhe ao vivo

A fraude no INSS , revelada neste ano pela Controladoria-Geral da União (CGU) e pela Polícia Federal (PF), ocorria pelo menos desde 2019 . Onyx comandou o ministério entre julho de 2021 e março de 2022, mas nega conhecimento ou participação em qualquer irregularidade.

Além de detalhar as ações que coordenou para evitar desvio de dinheiro público, Onyx deve ser questionado pelos parlamentares sobre a doação de R$ 60 mil à sua campanha em 2022 do empresário Felipe Macedo Gomes, um dos investigados por desvios milionários dos aposentados. Ele presidiu a Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), que também é investigada.