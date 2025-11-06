Onyx diz não conhecer dirigente na mira da CPI do INSS e defende filho que atuou para entidade: "Tradição familiar de fazer as coisas direito"

Onyx disse que tomou medidas corretas a frente da pasta na gestão Bolsonaro. Carlos Moura / Agência Senado

Em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o ex-ministro também disse confiar no filho Pietro Lorenzoni, que atuou como advogado de uma entidade apontada como uma das autoras de cobranças ilegais a aposentados.

Durante a oitiva, Onyx ainda afirmou desconhecer Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", e o empresário Maurício Camisotti – ambos apontados como peças cruciais para operacionalizar o esquema.

Felipe Macedo Gomes já foi apontado pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), como o responsável por quatro entidades que, juntas, receberam cerca de R$ 700 milhões dos descontos associativos entre 2022 e 2025. A Amar Brasil recebeu a maior fatia neste período – cerca de R$ 300 milhões.

— Não conheço esse cidadão, não sei quem e nunca pediria dinheiro para bandido — disse Onyx.

Felipe Macedo Gomes foi ouvido pela CPMI em outubro. Durante o depoimento, ele manteve o silêncio para a maior parte das perguntas. Nessa oitiva, o relator perguntou se esse dinheiro doado para a campanha de Onyx poderia ser propina.

— Vou permanecer em silêncio — respondeu Gomes.

Defesa da família e de Bolsonaro

Ainda no depoimento nesta quinta, o relator também perguntou sobre a questão envolvendo o filho do ex-ministro. Pietro atuou junto à União Brasileira de Aposentados da Previdência (Unibap), acusada de realizar descontos na aposentadoria de pensionistas e aposentados sem a devida autorização.

— Da época em que essas coisas aconteceram, eu não tenho a menor ideia. Não tememos nada disso. A gente tem uma tradição de família de fazer as coisas direito — declarou.

Durante a exibição inicial, Onyx disse que chamou a atenção uma denúncia feita sobre a atuação de entidades durante o governo de Michel Temer e defendeu a postura da gestão Bolsonaro sobre o caso.