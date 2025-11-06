Política

No Senado

Onyx diz não conhecer dirigente na mira da CPI do INSS e defende filho que atuou para entidade: "Tradição familiar de fazer as coisas direito"

Gaúcho foi ministro da Previdência durante o governo de Jair Bolsonaro

Estadão Conteúdo

Levy Teles

