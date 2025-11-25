O que disseram as defesas de Bolsonaro e de outros condenados por tentativa de golpe

Bolsonaro começará a cumprir pena de 27 anos e três meses. Antonio Augusto / STF / Divulgação

As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos demais condenados do núcleo 1 no processo da trama golpista se manifestaram sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou a execução das penas a partir desta terça-feira (25).

Ao determinar a prisão imediata dos sete, o ministro também indicou os locais (veja abaixo) do início do cumprimento das condenações.

Jair Bolsonaro: Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, Brasília (DF)

Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, Brasília (DF) Braga Netto: 1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro (RJ)

1ª Divisão do Exército, Vila Militar, Rio de Janeiro (RJ) Augusto Heleno: Comando Militar do Planalto, Brasília (DF)

Comando Militar do Planalto, Brasília (DF) Paulo Sérgio Nogueira: Comando Militar do Planalto, Brasília (DF)

Comando Militar do Planalto, Brasília (DF) Anderson Torres: 19º Batalhão de Polícia Militar (PMDF), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, Brasília (DF)

19º Batalhão de Polícia Militar (PMDF), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, Brasília (DF) Alexandre Ramagem: réu encontra-se foragido e fora do território nacional, foi determinada a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP)

réu encontra-se foragido e fora do território nacional, foi determinada a expedição do mandado de prisão e inserção no Banco Nacional do Monitoramento de Prisões (BNMP) Almir Garnier: Estação Rádio da Marinha, Brasília (DF)

Confira as manifestações dos advogados:

Jair Bolsonaro

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que está surpresa com a execução imediata da condenação e declarou que ainda tem direito a apresentar mais um recurso contra a condenação a 27 anos e três meses na trama golpista. Segundo o advogado Paulo Cunha Bueno, o regimento interno do STF prevê a possibilidade de apresentação de embargos infringentes.

"Cabe lembrar que por ocasião do julgamento do ex-Presidente Fernando Collor (AP 1025) e também do caso Debora Rodrigues dos Santos (AP 2508), só se certificou o trânsito em julgado, após o ajuizamento dos embargos infringentes, sendo surpreendente para a defesa a certidão de trânsito em julgado, com a inadmissibilidade de um recurso ainda não proposto", declarou o advogado.

Braga Netto

O advogado José Luis Oliveira disse que a defesa recebeu com indignação a decisão que executou as penas. Oliveira reiterou que a condenação do general é "absolutamente injusta e contrária à prova dos autos".

"Infelizmente, vemos que o processo está terminando como começou: com a violação sistemática ao direito de defesa. Seguiremos tomando todas as medidas cabíveis para defender os direitos do general Braga Netto, inclusive perante as cortes internacionais", afirmou a defesa.

Augusto Heleno

O advogado Mateus Milanez disse que a defesa se manifesta com profunda indignação e afirmou que o processo se desviou de sua finalidade por influência política.

"Reafirmamos nossa absoluta inocência do general Augusto Heleno. Diante da ilegalidade e de perseguição, nossa luta pela anulação deste processo viciado e pelo reconhecimento formal de sua inocência será incansável e intransigente", afirmou Milanez.

Anderson Torres

A defesa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres disse que recebeu com "serenidade" a decisão que executou a pena. O advogado Eumar Novacki reiterou que Torres não teve participação na trama golpista.

"Lamenta que as inúmeras provas que demostram não estar envolvido, direta ou indiretamente, com qualquer tentativa de golpe de estado, tenham sequer sido consideradas na decisão que o condenou a uma pena duríssima de 24 anos de prisão", afirmou a defesa.