Política

Foragido
Notícia

Nome na Interpol e extradição: saiba o que pode acontecer com Alexandre Ramagem, que está nos EUA

Ex-diretor da Abin no governo Bolsonaro foi condenado a 16 anos de prisão no julgamento da trama golpista. Parlamentar está desde setembro fora do país. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou o cumprimento da pena

Rodrigo Celente

